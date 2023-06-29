بطولة مودينا للتنس - التونسي معز الشرقي يفوز على الفرنسي تيرينس اتمان 2-1 ويصعد الى نصف النهائي

تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 310 عالميا الى الدور نصف النهائي لبطولة مودينا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية بعد فوزه اليوم الخميس على الفرنسي تيرينس اتمان المصنف 241 عالميا بنتيجة 2-1 (7-6 و4-6 و6-2).



وكان معز الشرقي ازاح في الدورين الماضيين الامريكي اوليفيي كراوفورد المصنف 273 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-5) والبرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 96 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و6-1 و6-2).





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وسيلاقي معز الشرقي في الدور نصف النهائي المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين الايطالي جانماركو فيراري المصنف 442 عالميا والامريكي ايمليو نافا المصنف 210 عالميا.



