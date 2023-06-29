Babnet

بطولة مودينا للتنس - التونسي معز الشرقي يفوز على الفرنسي تيرينس اتمان 2-1 ويصعد الى نصف النهائي

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 19:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 310 عالميا الى الدور نصف النهائي لبطولة مودينا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية بعد فوزه اليوم الخميس على الفرنسي تيرينس اتمان المصنف 241 عالميا بنتيجة 2-1 (7-6 و4-6 و6-2).

وكان معز الشرقي ازاح في الدورين الماضيين الامريكي اوليفيي كراوفورد المصنف 273 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-5) والبرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 96 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و6-1 و6-2).

...

وسيلاقي معز الشرقي في الدور نصف النهائي المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين الايطالي جانماركو فيراري المصنف 442 عالميا والامريكي ايمليو نافا المصنف 210 عالميا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269070


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 29 جوان 2023 | 11 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:11
Babnet
26°
 Babnet33° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2534°-2431°-2331°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22823,5

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   271,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*