الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) - الهلال الاحمر التونسي يضع أكثر من 50 متطوعا لتامين الالعاب

كشفت شمس الاصيل بلغيث رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي بنابل ان المنظمة وفرت اكثر من 50 متطوعا في اطار المساهمة في معاضدة الجهود الرامية لانجاح النسخة الثانية من دورة الالعاب الافريقية الشاطئية المقامة بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري.

واضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المتطوعين من ابناء المنظمة موزعون على جميع مواقع المنافسات ويساهمون من موقعهم في تقديم المساعدة والتوجيه والارشاد لجميع الوفود الافريقية المشاركة كلما اقتضت الحاجة ذلك على غرار المشاركة في تقديم الاسعافات الاولية للرياضيين عند حدوث اصابات في كنف التنسيق مع اعوان الحماية المدنية.

ومن جهتها، افادت هيفاء بن عائشة رئيسة الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بمنزل بوزلفة انه تم قبل انطلاق هذا الموعد الافريقي تأطير المتطوعين بشكل يتلاءم مع طبيعة المهام المسندة لهم مبينة ان الهلال الاحمر التونسي يحرص دائما على ان يكون شريكا فاعلا في مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى وسيواصل تعاونه مع جميع الهياكل الرياضية بهدف المساهمة في كسب الرهان على مستوى النجاح التنظيمي.





...



