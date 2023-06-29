مونديال كرة اليد للاواسط - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الخامس عشر بفوزه على نظيره البرازيلي 26-23

انهى المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد مشاركته في بطولة العالم للفئة العمرية تحت 21 عاما في المركز الخامس عشر بعد الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة 26-23 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس بقاعة ماكس شميلينغ بالعاصمة الالمانية برلين لحساب الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز بين 9 و16.

وكان المنتخب التونسي خسر في مباراته الاولى ضمن هذا الدور الترتيبي امس الاربعاء امام نظيره الاسباني بنتيجة 29-40.

يذكر ان المنتخب التونسي انهى الدور الرئيسي للمونديال في المركز الرابع والاخير ضمن المجموعة الاولى بلا رصيد من خسارتين امام كرواتيا بنتيجة 23-36 وفرنسا بنتيجة 31-42.

وفي الدور الاول، تحصل المنتخب التونسي على المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية من فوزين على منتخبي ليبيا بنتيجة 31-22 والجزائر بنتيجة 27-22 وخسارة امام منتخب المانيا بنتيجة 31-46.



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