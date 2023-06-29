تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية بتطاوين والإحتفاظ بأربعة من عناصرها

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني برمادة من ولاية تطاوين، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية، والقاء القبض على 4 من عناصرها بحوزتهم 11316 قرصا و1485 حقنة وأدوية مختلفة.



وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني، أن الوحدات المذكورة قامت بمداهمة أحد المستودعات والقبض على الموقوفين وحجز الادوية، على إثر توفر معلومات لديها، تفيد بتعمد مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من الأدوية والحقن إلى إحدى الدول المجاورة.





...



وأضافت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق بغاية مسك وإخفاء وتخزين أدوية بنية المضاربة وتهريبها خارج أرض الوطن " والإحتفاظ بكل الأطراف.

