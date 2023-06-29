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الاتحاد المنستيري يتعاقد مع لاعب الارتكاز السنغالي بوبكر صار

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 15:30 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي السنغالي بوبكر صار قادما من الاولمبي الباجي.
وأضاف ان بوبكر صار (25 عاما) امضى على عقد لمدة موسمين.
وسبق للاتحاد المنستيري ان اعلن في وقت سابق انتدابه المدافعين فرات السلطاني وشهاب الصالحي بعقد لمدة موسمين.


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