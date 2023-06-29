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تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي يتراجع الى المرتبة الحادية والثلاثين عالميا

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 14:57 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم الى المركز الحادية والثلاثين عالميا في التصنيف الشهري الجديد الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محتلا بذلك المرتبة الثالثة افريقيا.
وكان المنتخب التونسي خاض في الفترة الاخيرة مباراتين الاولى رسمية في اطار الجولة الخامسة من تصفيات كاس افريقيا للامم امام منتخب غينيا الاستوائية في مالابو خسرها بهدف دون والثانية ودية تعادل فيها امام نظيره الجزائري بلا اهداف في عنابة.
وتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الافريقية رغم تراجعه الى المركز الثالث عشر عالميا متبوعا بالمنتخب السنغالي الذي حافظ على مركزه الثامن عشر عالميا. وتقدم المنتخب الجزائري الى المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا لكنه بقي الرابع افريقيا على غرار المنتخب المصري الذي صعد الى المركز الرابع والثلاثين عالميا مع بقائه الخامس افريقيا.
واحتفظ المنتخب الارجنتيني بطل العالم بصدارة التصنيف العالمي متقدما على المنتخبين الفرنسي وصيف بطل العالم والبرازيلي.


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