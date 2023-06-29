Babnet

الحرس الوطني :احباط 7 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلال ليلة العيد

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 11:47 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكنت وحدات تابعة لعدد من المناطق البحرية خلال الليلة الفارطة من احباط 7 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 76 تونسيا ونجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

واشار بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني ان وحدات المنطقة البحرية بنابل تمكنت من إحباط 4 عمليات اجتياز تم خلالها ضبط 44 شخصا وحجز كياك وثلاثة زوارق .
كما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من احباط عمليتي اجتياز وضبط 19 مجتاز تونسي كما تم حجز زورق مطاطي و2 محركات و4 حاويات بنزين في حين غرق المركب الثاني .
...


وفي سياق متصل تمكنت المنطقة البحرية بسوسة من إحباط عملية اجتياز وضبط 13 مجتاز بسواحل النفيضة وحجز الزورق والمحرك.

واضاف البلاغ انه تمت احالة الموقوفين على الفرق المتعهدة بالبحث لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم بعد استشارة النيابة العمومية



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269051


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 29 جوان 2023 | 11 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:11
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2535°-2531°-2331°-2333°-23
  • Avoirs en devises
    22823,5

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   271,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*