الحرس الوطني :احباط 7 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلال ليلة العيد

تمكنت وحدات تابعة لعدد من المناطق البحرية خلال الليلة الفارطة من احباط 7 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 76 تونسيا ونجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



واشار بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني ان وحدات المنطقة البحرية بنابل تمكنت من إحباط 4 عمليات اجتياز تم خلالها ضبط 44 شخصا وحجز كياك وثلاثة زوارق .

كما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من احباط عمليتي اجتياز وضبط 19 مجتاز تونسي كما تم حجز زورق مطاطي و2 محركات و4 حاويات بنزين في حين غرق المركب الثاني .



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وفي سياق متصل تمكنت المنطقة البحرية بسوسة من إحباط عملية اجتياز وضبط 13 مجتاز بسواحل النفيضة وحجز الزورق والمحرك.



واضاف البلاغ انه تمت احالة الموقوفين على الفرق المتعهدة بالبحث لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم بعد استشارة النيابة العمومية



