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الالعاب الافريقية الشاطئية - سلة رجال - المنتخب التونسي يقوز على نظيره الجزائري21ـ20 ويتاهل الى نصف النهائي

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تاهل المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة السلة رجال اثر فوزه صباح اليوم الخميس على نظيره الجزائري بنتيجة 21ـ20 في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات الى غاية 30 جوان الجاري.
وهو الفوز الثاني على التوالي للمنتخب التونسي بعد تفوقه امس على نظيره الكيني بنتيجة 20-7.


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