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سيدي بوزيد| انقطاع الماء الصالح للشراب عن حوالي ألف عائلة بالسوق الجديد لمدة تصل إلى سنة

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وات -
عبر عدد من أهالي معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد وتحديدا مناطق غريويس والقصيرة وسقدال عن تذمرهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب عنهم منذ أكثر من سنة.

واشاروا في تصريحات لوات الى ان حوالي ألف عائلة أي ما يقارب 5 آلاف ساكن و4 مدارس ابتدائية ومركزي صحة أساسية حرموا من التزود بالماء الصالح للشراب بعد انقطاعه بسبب صعوبات مالية وسوء تسيير لهيئة المجمع المائي بـ "غريويس 1" لمدة تصل إلى سنة ماعدا أيام معدودة تمتعوا خلالها بالماء.
وطالب سكان المنطقة المسؤولين الجهويين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بالتدخل لحل هذا الإشكال نهائيا وعدم الاكتفاء بالصمت .
...

واوضحوا ان الإشكال الرئيسي يتعلق بالعجز عن تسديد مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تجاوزت 40 ألف دينار وتفاقم ظاهرة الاعتداء على الشبكة وسرقة المياه بالإضافة إلى تقادم الشبكة التي يصل عمرها أكثر من 30 سنة دون ان يتم تجديدها.


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