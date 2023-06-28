الالعاب الافريقية الشاطئية تنس ـ زوجي رجال ـ توقف مباراة تونس والمغرب بسبب غياب الانارة

توقفت مساء اليوم الاربعاء مباراة المنتخب التونسي ونظيره المغربي ضمن منافسات التنس للزوجي ذكور التي تقام بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات في اطار الالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل الى غاية 30 جوان الجاري وذلك بسب غياب الانارة حسب ما افاد مبعوث (وات).

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 1ـ1 / تفاصيلها 6ـ7 و7ـ6/ ليحتكم الفريقان الى شوط فاصل غير ان عدم توفر الانارة جعل اللقاء يتوقف على نتيجة التعادل /2ـ2/.

واعلنت اللجنة المنظمة ان اللقاء سيتواصل غدا الخميس.

ومن جهة اخرى، انتصر المنتخب الجزائري على نظيره الكيني بنتيجة 2/ صفر.



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وكان المنتخب التونسي فاز في وقت سابق على نظيره الموريسي بنتيجة 2ـ1 /تفاصيلها 6ـ7 و6ـ4 و6ـ1/ وتفوق المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بنتيجة 2/صفر /تفاصيلها 6ـ2 و6ـصفر/.

وتقام المسابقة في شكل بطولة حيث تضم 6 منتخبات هي تونس والمغرب والجزائر وجزيرة موريس وكينيا ونيجيريا.



