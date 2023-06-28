الالعاب الافريقية الشاطئيةـ سلةـ المنتخب التونسي للسيدات يفوز بالدربي المغاربي على حساب الجزائر

فاز المنتخب التونسي للسيدات على نظيره الجزائري 12ـ11 في الدربي المغاربي الذي دار اليوم الاربعاء بالمنتجع السياحي ياسيمن الحمامات في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كرة السلة ضمن الالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل الى غاية 30 جوان الجاري.

وستخوض سيدات تونس غدا الخميس مباراتهن الثانية ضمن دور المجموعات حيث سيواجهن منتخب اوغندا من اجل حجز مقعد في الدور نصف النهائي.



