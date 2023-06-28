مجلس النقابات الدولية يحذر من انزلاق تونس نحو مسار الشمولية (بيان)

حذّر مجلس النقابات الدولية ممّا وصفه ب"انزلاق تونس نحو مسار الشمولية"، وطالب "الرئيس قيس سعيّد ومجلس نواب

الشعب والجهاز القضائي بأن يغيروا هذا المسار ويلتزموا بضمان حرية التعبير للجميع في تونس".



وقال مجلس النقابات الدولية الذّي يضمّ على سبيل الذّكر، الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للشبكات والاتحاد الدولي للنقابات، في بيان الثلاثاء، نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنّ "الهجوم المنهجي على حرّية التعبير، وتقييد حرّية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل نحو مسار الشمولية".



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وجاء في نصّ البيان "نعبّر عن تضامننا الكامل مع زملائنا في تونس ودعمنا لهم، وهم الذين يناضلون من أجل حقوقهم ومن أجل مستقبل الديمقراطية في بلدهم".