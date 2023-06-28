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لشبونة تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2025

Publié le Mercredi 28 Juin 2023 - 16:07 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء إن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2025 سيقام على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.
كما قررت اللجنة التنفيذية في اليويفا أن تستضيف العاصمة اليونانية أثينا ومدينة فروتسواف البولونية نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في عامي 2024 و2025 على الترتيب.
وستقام المباريات على ملعب آيا صوفيا في أثينا ودبليو.كيه.إس سلاسك فروتسواف.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "فيما يتعلق بأثينا ونظرا لأن هذا الملعب جديد تماما ولم يسبق تشغيله في بطولة دولية، سيقدم اليويفا الخبرة والمشورة حتى نوفمبر 2023" مضيفا أن هذا الأمر كان من ضمن الشروط للمصادقة على استخدامه في المباراة النهائية.
...

وستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعها المقبل في قبرص في سبتمبر .


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