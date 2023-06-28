الألعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023): الجزائر تصعد الى المركز الأول في جدول ترتيب الميداليات

شهد اليوم الخامس من منافسات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية "الحمامات 2023" المقامة فعالياتها من 23 الى 30 جوان الجاري، صعود الجزائر الى المركز الأول في جدول ترتيب الميداليات، بعد أن جمعت 23 ميدالية (13 ذهبية و4 فضية و6 برونزية) متقدمة على تونس التي تملك في رصيدها 30 ميدالية (12 ذهبية و11 فضية و7 برونزية).





وفي ما يلي ترتيب جدول الميداليات، بعد نهاية اليوم الخامس:



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البلد ميدالية ذهبية ميدالية فضية ميدالية برونزية

الجزائر 13 4 6

تونس 12 11 7

المغرب 6 9 4

جنوب افريقيا 1 3 5

نيجيريا 1 2 1

السينغال 1 1 2

ناميبيا 1 0 1

الكاميرون 1 0 0

كينيا 0 1 0

موزمبيق 0 1 0

مدغشقر 0 1 0

ليبيا 0 0 2

مالي 0 0 1

غانا 0 0 1

الموريس 0 0 1

رواندا 0 0 1

جيبوتي 0 0 1







