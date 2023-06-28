الاتحاد المنستيري ينفي تلقيه اي عروض لانتداب بشير بن سعيد وبوبكر تراوري

نفى الاتحاد المنستيري تلقيه اي عروض بخصوص انتداب حارس المرمى بشير بن سعيد والمهاجم المالي بوبكر تراوري.

وقال في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "تعلم الهيئة التسيرية للاتحاد الرياضي المنستيري ان كلا من الحارس الدولي البشير بن سعيد والمهاجم الدولي المالي بوبكر تراوري لم يتلقيا الى حد الان اي عرض انتداب لا من الداخل ولا من الخارج وان عقودهما مازالت مستمرة مع الفريق".

وينتظر ان يعرف الاتحاد المنستيري في فترة الميركاتو الصيفي مغادرة عدد من الركائز الاساسية بعد ان اشارت العديد من التقارير الاعلامية الى انتقال الثنائي حسام تقا ولاعب منتخب النيجر يوسف عومارو الى الترجي الرياضي وهيكل الشيخاوي الى نادي عجمان الاماراتي.

وتنتظر الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة امام الترجي الرياضي مباراة هامة يوم الجمعة القادم على ارضه امام النادي الصفاقسي لحساب الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حيث سيكون مدعوا لتحقيق الانتصار لضمان المشاركة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا في الموسم المقبل.



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