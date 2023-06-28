وزارة الشّؤون الدّينية: "الوضع الصّحي لحجّاج تونس يتميّز بالاستقرار"

تحادث وزير الشّؤون الدّينية، إبراهيم الشّائبي، رئيس الوفد الرّسمي للحجيج التونسيين، أمس الثلاثاء بمخيّم عرفة، مع رئيس البعثة الصّحية التابعة لمكتب شؤون حجّاج تونس، فهمي الدشراوي.



وقد تعرّف الوزير، بهذه المناسبة، على آخر مستجدّات الوضع الصّحي لحجّاج تونس والتي "تميّزت بالاستقرار، بفضل جهود البعثة الصّحية"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء.





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كما اطّلع الشائبي على ظروف عمل الإطارات الطبّية وشبه الطبية، متوجّها إليهم بالشّكر على الإحاطة الصّحية التي أولوها لضيوف الرّحمان التونسيين.



وكان ضيوف الرّحمان شرعوا منذ فجر اليوم الأربعاء، (أول أيام عيد الأضحى)، في أداء نُسك رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

