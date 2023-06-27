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مجلس الوزراء يبدي موافقته على مشاريع قوانين وأوامر ذات البعد الاجتماعي

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 21:02 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تداول مجلس الوزراء لدى انعقاده بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على عدة مشاريع قوانين وأوامر وأبدى موافقته عليها.

وتضمن البعد الاجتماعي لهذه المشاريع، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.

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أما مشاريع الأوامر في هذا الجانب، فتتمثل في مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين والمعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة ومعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف).




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