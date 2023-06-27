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وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول أولويات المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة "السيدا"

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 52 ث
      
نظمت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء بالعاصمة ورشة عمل حول أولويات المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة مرض "السيدا" للفترة الممتدة بين 2021 و2025، وذلك بمشاركة الهياكل المتدخلة ومنظمات المجتمع المدني

وانتظمت هذه الورشة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "السيدا".

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وهي تهدف إلى تحديد أولويات المرحلة القادمة حتى تحقق الاستجابة الوطنية أهدافها المتعلقة بالقضاء على فيروس فقدان المناعة المكتسب "السيدا".

كما ترمي إلى إعداد مخطط عملي يمتد إلى نهاية 2026 مع إدراج التوصيات المتعلقة باستعدادات الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.

والصندوق العالمي هو حركة عالمية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وضمان مستقبل أكثر صحة وأمانا وإنصافا للجميع، وفق الصندوق.

ويقوم الصندوق بجمع واستثمار 4 مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض المعدية الأكثر فتكا، وتقوية النظم الصحية في أكثر من 100 دولة.

وللإشارة فان فيروس نقص المناعة المكتسبة هو مرض يصيب الجهاز المناعي ويسببه فيروس هاش إي في (HIV) .
وتؤدي الاصابة بداء السيدا الى التقليل من فاعلية الجهاز المناعي بشكل تدريجي وينتقل عبر الدم والعلاقات الجنسية غير المحمية وتصل فترة حضانته الى سنوات وبالتقصي.


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