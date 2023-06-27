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مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الأساسية

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 19:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
صادق مجلس الوزراء المنعقد ،اليوم الثلاثاء، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على جملة من مشاريع قوانين أساسية ومشاريع أوامر من بينها مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين.

كما تمّت أيضا وفق بلاغ لرئاسة الحكومة المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

...

وصادق مجلس الوزراء كذلك على مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


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