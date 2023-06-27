تطاوين: تفاقم نقص التزوّد بالمواد الأساسية قبل حلول العيد يثير استياء المواطنين

تفاقمت هذه الأيام ولا سيما اليوم، قبل يوم واحد من حلول عيد الأضحى، أزمة فقدان العديد من المواد الاساسية في المحلات والمساحات التجارية في أحياء ولاية تطاوين ووسط المدينة، حيث أكد عدد من المستهلكين أنّه لم يعد بإمكانهم الظفر ولو بكمية محدودة من هذه المواد، إلّا حال مصادفتهم لعمليّة تزويد أحد المحلات بالقليل منها.



وأوضحوا، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لا يمكنهم اقتناء أيّ نوع من هذه المواد الاساسية في صورة توفرها الا بشروط معينة منها التزوّد على أقصى تقدير بكلغ واحد من الفارينة والسكر والأرز او لتر واحد من الزيت، اضافة الى البيع المشروط والمحاباة.

وفي هذا الصدد، قال أحد تجار التفصيل إن "الاشكال الاساسي يكمن في مسالك التوزيع وخاصة في الكمية التي يتحصل عليها كل تاجر من اي مادة اساسية بعد انتظار طويل، وحسب علاقته بتاجر الجملة الذي بإمكانه عدم تزويده بحجة نفاذ الكميّات".



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وذكر، في هذا السياق، مثال منتوج السكر الذي يستحيل الحصول على كلغ واحد منه الا صدفة في حين ان مخزن ديوان التجارة بتطاوين مليء بالاف الاطنان من السكر، على حدّ قوله، معتبرا أنّ الاشكال يكمن في تقيّد الفرع بتوزيع هذه المادة بكميات محدودة جدّا، بما يفاقم ظاهرة اللهفة ويعمّق الازمة باعتبار أنّ تمكين كل تاجر من حاجيات حرفائه سيحل الازمة ويجعل هذه المواد متاحة خلال ايام العيد وبعدها، وفق تقديره.

وعبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من مفارقة توفر المشروبات الغازية والعصائر وانواع عديدة ومتنوعة من البسكويت بكميات هامة وتكدّسها في كل المحلات التجارية والمغازات التي تجبر على شرائها جراء ضغوطات المزودين، وفق قولهم، في حين لا توفر السكر الذين يمثل جزءا لا يستهان به من مكونات المشروبات الغازية والعصائر والفارينة بالنسبة للبسكويت، على حد تعبيرهم.

ويظهر ضعف التزويد بدقيق الفارينة، من زاوية أخرى، في امتداد صفوف المواطنين من كل الاعمار منذ صباح اليوم امام المخابز للحصول على حد ادنى من الخبز بمناسبة العيد، فضلا عن عدم توزيع هذه المادة الاساسية على المحلات التجارية كما هو معمول به في الايام العادية، كما ان الاستغناء عن شراء الخبز باعداده في المنازل أصبح أيضا غير ممكن لغياب دقيقي الفارينة والسميد، كما تفاقمت حدّة نقص المواد الأساسيّة بتزايد الطلب نتيجة عودة أعداد هامّة من ابناء الجهة المقيمين بالخارج.

ويبقى السبب الاساسي لهذه الأزمة هو ضعف تزويد الجهة بهذه المواد الاساسية بالكميات الكافية، على حد رأي عديد المواطنين، الّذين طالبوا وزارة التجارة والحكومة بتحمل مسؤولياتها في تزويد الجهة بكل المواد الاساسية التي لا يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر فضلا عن أن عنصر النوعية اصبح ثانويا في ظلّ هذا النقص.

واعتبروا أنّ دور فرق المراقبة الاقتصادية لا يمكن ان يضيف شيئا، ما لم تتوفر الكميات اللازمة من المواد الأساسيّة، وعدم حصول المواطن على حاجياته من الخبز والسميد والفارينة والسكر والارز والزيت المدعم.

بدوره، أكد أحد تجار الجملة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المصانع الكبرى في الشمال أصبحت لا تزوّد ولاية تطاوين بمنتوجاتها وتكتفي بمحيطها، علما أن الجهة تفتقر خاصة الى مخازن تؤمن التزود المستمر من كل هذه المواد، على حدّ قوله.