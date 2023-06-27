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المجلس البنكي والمالي يؤكد توفر السيولة النقدية في جميع أجهزة الموزع الآلي للبنوك

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 20:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
طمأن المجلس البنكي والمالي، وهو هيئة مهنية تجمع بين كل البنوك الناشطة في السوق التونسية، الثلاثاء، الحرفاء، بشأن توفر السيولة النقدية في جميع أجهزة الموزّعات الآلية وفروع البنوك خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضح المجلس البنكي والمالي، في بلاغ صحفي، أن "الطلب الكبير على السحب المسجل، في الأيام الأخيرة، تعود  إلى حلول عطلة العيد"، مؤكدا أن البنوك ستستمر في ضمان توفير السيولة، بطريقة سلسة، ودون أي مشكل، في نقاط البيع وأجهزة الموزّع الآلي، الخاصّة بها، مهما كانت الظروف، وفق نص البيان. 
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وأضاف المصدر ذاته، "أن البنوك تضمن دائما تزويد أجهزة الموزع الآلي بالسيولة النقدية، حتى يتمكن الحرفاء من إجراء عمليّات السحب والقيام بمعاملاتهم بثقة تامة".
تعمل فرق البنوك بشكل وثيق مع فرق البنك المركزي التونسي وشركة نقديات تونس وشركات نقل الأموال لضمان تجديد أجهزة الموزع الآلي بانتظام من أجل تلبية الطلب الكبير خلال هذه الفترة.
وحث المجلس، الحرفاء، على استخدام الخدمات البنكية عبر الأنترنات بالإضافة إلى استعمال جهاز الدفع الإلكتروني .
 
 
 


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