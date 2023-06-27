سوسة: مطار النفيضة يستقبل في يوم واحد 3248 سائحا عبر 19 رحلة جويّة قادمة من عدة مدن أوروبيّة (المندوب الجهوي للسياحة)

استقبل مطار النفيضة-الحمامات الدولي، أمس الاثنين، 3248 سائحا من عديد الجنسيات، وذلك عبر 19 رحلة جوية قادمة من عدة مدن وعواصم أوروبية، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة، توفيق القايد، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبيّن القايد أن تواتر وتعدّد الرحلات السياحية التي يؤمنها مطار النفيضة-الحمامات الدولي وبأعداد مماثلة تعكس التحسّن الملحوظ لمختلف المؤشرات السياحية خلال الفترة الأخيرة بالمنطقة السياحية سوسة-القنطاوي التي شهدت على سبيل المثال خلال الفترة الممتدة من 11 جوان الى غاية 20 جوان 2023 زيادة بأكثر من 16 بالمائة في عدد السياح الوافدين والذين بلغ عددهم 36 ألفا و298 حريفا، مقابل 31 ألفا و211 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف أن الفنادق السياحية بالجهة سجّلت خلال نفس الفترة زيادة بحوالي 61 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 174 ألفا و686 ليلة مقابل 108 آلاف و660 ليلة في السنة الماضية.

وقد كان لهذه الأرقام انعكاس ايجابي، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 20 جوان 2023، وفق تأكيد توفيق القايد الذي ذكر ان ولاية سوسة سجلت زيادة بأكثر من 38 بالمائة في عدد السياح الوافدين والبالغ عددهم 378 ألفا و544 حريفا مقابل 273 ألفا و836 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.



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كما سجلت الجهة خلال الفترة المذكورة زيادة بأكثر من 84 بالمائة في عدد الليالي المقضاة والتي بلغ عددها مليونا و377 الفا و409 ليال، مقابل 747 الفا و141 ليلة قضاها السياح بفنادق الجهة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.



