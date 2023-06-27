هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة الصّحبي عتيق تطالب بالافراج عنه

طالبت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة الصّحبي عتيق بالإفراج عن منوّبها معتبرة إياه "محتجزا خارج إطار القانون وذلك لعدم وجود مبرر واقعي أو مسوّغ قانوني لإيقافه" وفق تعبيرها.



وأشارت في بيان لها نشر على صفحة حركة النهضة اليوم الثلاثاء إلى أنّ "قاضي التحقيق قد أتمّ كل السماعات والمكافحات في القضيّة الموقوف على ذمّتها وأنّ كل الاستقراءات والإنابات قد وردت مبرّءة له من كلّ ما نسب إليه".





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وحمّلت الهيئة المسؤولية كاملة لمن اعتبرته "يصرّ على إيقافه نظرا لما يحدق به من خطر على حياته بالنظر إلى إضرابه عن الطعام منذ 46 يوما احتجاجا على الزجّ به في هذه القضيّة" وفق نصّ البيان.



وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة ،قد أصدر يوم 12 ماي الماضي ثلاث بطاقات إيداع بالسّجن، في حقّ القيادي السابق بحركة النهضة الصّحبي عتيق وشخصين آخرين إثر استنطاقهم في تهم تتعلّق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي، ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور، حسب الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطّاية.



ولاحقا أعلنت زوجته زينب المرايحي يوم 16 ماي وخلال ندوة صحفيّة عن دخول زوجها في "اضراب وحشي عن الطعام" احتجاجا على ما وصفته ب "المظلمة" التي يتعرض لها، معتبرة أن ايقاف زوجها يكتسي "طابعا سياسيا وكيديا بامتياز".



ودعت وزيرة العدل إلى فتح تحقيق في ظروف إيقاف زوجها، والتثبت في ممتلكات العائلة بغاية تفنيد الإشاعات المتداولة، وفق تعبيرها.



