توزر: الانتهاء من تنفيذ 4 تدخلات لتدعيم مياه الشرب خلال الصائفة الحالية

انتهت مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في ولاية توزر من تنفيذ 4 تدخلات تهمّ تدعيم مياه الشرب في عدد من المناطق، وتتنزل ضمن استعدادات الشركة لتأمين التزويد بهذه المادة الحيوية خلال صائفة 2023، وقد تزامن انطلاق استغلالها مع عيد الأضحى بما يضمن قضاء الاسر بلشؤونها في ظروف طيبة، وفق رئيس إقليم الشركة أحمد ساسي.



وأوضح ساسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التدخّلات المنجزة توزّعت الى اثنين بمدينة توزر، وتتمثل في انطلاق استغلال بئر جديدة بلغت تكاليفها 550 ألف دينار وتحسين التزوّد بالمناطق المرتفعة باقتناء ووضع القنوات وتزويدها على الطابق العلوي لتحسين ضخ المياه بعد أن كانت تشكو ضعفا في تدفق المياه والمتمثلة في مناطق طريق الحامة، ومنطقة الشابية العليا، وذلك بكلفة 350 ألف دينار.

وانتفعت معتمدية تمغزة بدورها بتدخل أول تمثل في حفر وربط بئر جديدة وانطلاق استغلالها في الأيام القليلة الماضية بتكلفة 700 ألف دينار مخصّصة لسدّ النقص الحاصل في مياه الشرب بمدينة تمغزة، فيما تمثل التدخل الثاني في تحسين التزويد بالمركب الريفي الفريد المغطة فج بوزيان الراجع بالنظر إداريا الى معتمدية تمعزة والذي يشكو نقصا في الموارد المائية، إلى جانب ووضع قنوات على طول حوالي ألفي متر خطي من القنوات وهو مشروع في طور الاستغلال ساهم في تحسين ضخ المياه في هذه المناطق وذلك بتكلفة 300 ألف دينار.



...



ولفت المصدر ذاته الى أنّه تمت برمجة هذه التدخلات الأربعة خصيصا لمجابهة الطلب على مياه الشرب خلال صائفة 2023 ، وهي تنضاف للتدخلات اليومية من طرف فرق الصيانة لإصلاح الاعطاب، داعيا المواطنين بمناسبة عيد الأضحى الى ترشيد استهلاك المياه حفاظا على هذه الثروة وتفاديا لحصول الاعطاب التي تساهم في ضياع كميات كبيرة منها، وذلك بالنظر الى تضاعف الطلب على الماء ثلاث مرات بالجهة مقارنة مع الاستهلاك العادي.