قبلي: تواصل عمليات تحديد قائمات الاطفال المقترحين للتمتع ببرنامج "روضتنا في حومتنا"

تواصل المندوبية الجهوية للاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي، بالتعاون مع السلط الجهوية، عملية تحديد قائمة المنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة في جانبه الفرعي المتعلّق بدعم أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند المعروف "بروضتنا في حومتنا".



وأوضح كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للأسرة، علي الداهش، أنّ عملية تجميع ملفات الأطفال المقترحين للانتفاع ببرنامج "روضتنا في حومتنا " تمت منذ مطلع شهر مارس الماضي وإلى غاية 20 ماي 2023، لتشمل 1650 ملفا موزعة على 211 ملفا بمعتمدية قبلي الشمالية، و180 ملفا بقبلي الجنوبية، و316 ملفا بمعتمدية سوق الاحد، و317 ملفا بمعتمدية دوز الشمالية، و206 ملفا بمعتمدية دوز الجنوبية، و364 ملفا بمعتمدية الفوار، فضلا عن 56 ملفا بمعتمدية رجيم معتوق.





...



وبيّن المصدر ذاته أنّ توزيع الملفات تم حسب دفاتر العلاج المجاني بـ 136 ملفا و1204 ملفا لأصحاب دفاتر العلاج بالتعريفة المنخفضة الذين تم قبولهم بشكل نهائي للانتفاع بالبرنامج خلال الجلسة التي انعقدت امس الاثنين بمقر الولاية، كما يشمل البرنامج ذاته 83 من الاطفال دون تغطية اجتماعية سيتم إجراء بحوث بشأنهم من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية للنظر في أحقيّة انتفاعهم بالبرنامج.

وقد تم خلال جلسة أمس أيضا رفض 99 ملفا من الملفات المقترحة للتمتّع ببرنامج "روضتنا في حومتنا" ممن يحمل أصحابها دفاتر علاج من صناديق الضمان الاجتماعي او التأمين على المرض او التقاعد والحيطة الاجتماعية، الى جانب رفض 221 ملف نظرا لتجاوز الابناء المقترحين للسن القانونية لانتفاع بالبرنامج ورفض 7 ملفات نظرا الاطفال لعدم استكمال الأطفال للسن القانونية ضمن هذا البرنامج، وفق ذات المصدر.

وبيّن الداهش أنّ التمتع التمتّع ببرنامج "روضتنا في حومتنا" يتمثل في سداد الخلاص الشهري للروضة لكل طفل يتم قبوله اي بمقدار 50 دينار بالنسبة لروضات القطاع الخاص و15 دينار بالنسبة للروضات التابعة للتضامن الاجتماعي، ويهدف الى دعم التشغيلية في رياض الاطفال وتامين دعم مادي خاصة لرياض الاطفال في القطاع الخاص مع دعم العائلات المعوزة وتمكينها من الحاق ابنائهم بهذه المؤسسات.

