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زغوان: توزيع 7452 مساعدة مالية و1500 عينية و122 أضحية على العائلات المعوزة بمناسبة عيد الأضحى

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تولت مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية زغوان توزيع 7452 مساعدة مالية بقيمة 447 ألف دينار على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية جمال القرمازي لصحفي "وات" أنه تم رصد قيمة هذه المساعدات من طرف وزارة الإشراف كما خصص الاتحاد التونسي للتضامن 1500 مساعدة عينية تفوق قيمتها الجملية 50 ألف دينار تم توزيعها على مستحقيها من المدرجين بسجل الأمان الاجتماعي

...

وبالتوازي مع ذلك أذن والي زغوان محمد العش بتوزيع 60 أضحية و56 ذبيحة منها 82 تم التبرع بها من أبناء الجهة و40 أضحية تم تخصيصها من طرف جمعية "العون المباشر" الكويتية، ستنتفع بها حوالي 800 عائلة وقع تحديد أسمائها من طرف لجان محلية ضمت مختلف الأطراف ذات الصلة، وفق ذات المصدر.


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