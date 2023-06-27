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بن عروس: بيطريون متطوّعون يؤمّنون المراقبة الصحية للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يؤمن 5 أطباء بياطرة متطوعون في ولاية بن عروس المراقبة الصحية للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، كما يقومون بالإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بالحالة الصحية للأضاحي.

ونشرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس على صفحتها الرسمية أسماء وأرقام هواتف هؤولاء الأطباء على ذمة المواطنين للاستفسار أو لطلب المعاينة متى ما استدعت الحالة ذلك.

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ويفتح مقر دائرة الإنتاج الحيواني الكائن بنهج الصخيرة شارع الطيب المهيري بمدينة مقرين أبوابه يوم عيد الأضحى بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لتأمين المراقبة الصحية وإرشاد المواطنين حول الحالة الصحية للحوم و أحشاء الأضاحي.
بسط





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