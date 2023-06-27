بطولة ايستبورن / التونسية انس جابر تتاهل الى الدور الثاني

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر /المصنفة سادسة عالميا/ الى الدور الثاني لبطولة ايستبورن البريطانية من فئة 500 نقطة وذلك بفوزها اليوم الثلاثاء على الايطالية جاسمين باوليني /المصنفة 42 عالميا/ بمجموعتين لصفر /تفاصيلها 6ـ3 و6ـ2.

وستلتقي جابر في الدور القادم مع الفائزة من مباراة الايطالية كاميلا جيورجي /67 عالميا/ والبريطانية هيذر واتسون /149 عالميا/ التي ستقام في وقت لاحق.