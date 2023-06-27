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بطولة ايستبورن / التونسية انس جابر تتاهل الى الدور الثاني

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 13:34 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر /المصنفة سادسة عالميا/ الى الدور الثاني لبطولة ايستبورن البريطانية من فئة 500 نقطة وذلك بفوزها اليوم الثلاثاء على الايطالية جاسمين باوليني /المصنفة 42 عالميا/ بمجموعتين لصفر /تفاصيلها 6ـ3 و6ـ2.
وستلتقي جابر في الدور القادم مع الفائزة من مباراة الايطالية كاميلا جيورجي /67 عالميا/ والبريطانية هيذر واتسون /149 عالميا/ التي ستقام في وقت لاحق.


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