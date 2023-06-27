سليانة: المصادقة على تثبيت الحدود الترابية لعمادات معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو والروحية وكسرى

صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة إنجاز "المشروع الوطني لتثبيت الحدود الترابية للعمادات" على التثبيت الترابي لعمادات معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو والروحية وكسرى بولاية سليانة، مساء أمس الإثنين، وذلك خلال جلسة عمل إنعقدت بمقر الولاية



وبين والي سليانة وليد العبّاسي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية "وات" أنه تمت المصادقة على 44 عمادة بالمعتمديات المذكورة، لافتا إلى أن اللجنة الجهوية صادقت مؤخرا على 42 عمادة ب6 معتمديات(العروسة والكريب وقعفور ومكثر وبورويس وبوعرادة )، وأضاف أن أكثر من 70 بالمائة من عمادات معتمديات ولاية سليانة شملها التحوير أي حذف أو إضافة عقار أو تجمع سكني من عمادة إلى أخرى أو معتمدية أو حتى ولاية مجاورة.





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وقال العبّاسي إنه تم إتمام عمليات المصادقة النهائية على تثبيت الحدود الترابية ل86 عمادة بولاية سليانة، في ما سيبقى فريق العمل القار على الذمة لمزيد التثبت والتنسيق مع الولايات المجاورة (الكاف و باجة والقصرين والقيروان وزغوان وجندوبة و سيدي بوزيد) بالإشتراك مع الفريق التقني وفريق العمل الميداني، علما أن العمل سيتواصل إلى غاية يوم 15 جويلية القادم بعد التمديد في آجال تثبيت الحدود الترابية