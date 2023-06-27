Babnet

سليانة: المصادقة على تثبيت الحدود الترابية لعمادات معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو والروحية وكسرى

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 14:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة إنجاز "المشروع الوطني لتثبيت الحدود الترابية للعمادات" على التثبيت الترابي لعمادات معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو والروحية وكسرى بولاية سليانة، مساء أمس الإثنين، وذلك خلال جلسة عمل إنعقدت بمقر الولاية

وبين والي سليانة وليد العبّاسي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية "وات" أنه تمت المصادقة على 44 عمادة بالمعتمديات المذكورة، لافتا إلى أن اللجنة الجهوية صادقت مؤخرا على 42 عمادة ب6 معتمديات(العروسة والكريب وقعفور ومكثر وبورويس وبوعرادة )، وأضاف أن أكثر من 70 بالمائة من عمادات معتمديات ولاية سليانة شملها التحوير أي حذف أو إضافة عقار أو تجمع سكني من عمادة إلى أخرى أو معتمدية أو حتى ولاية مجاورة.

...

وقال العبّاسي إنه تم إتمام عمليات المصادقة النهائية على تثبيت الحدود الترابية ل86 عمادة بولاية سليانة، في ما سيبقى فريق العمل القار على الذمة لمزيد التثبت والتنسيق مع الولايات المجاورة (الكاف و باجة والقصرين والقيروان وزغوان وجندوبة و سيدي بوزيد) بالإشتراك مع الفريق التقني وفريق العمل الميداني، علما أن العمل سيتواصل إلى غاية يوم 15 جويلية القادم بعد التمديد في آجال تثبيت الحدود الترابية


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268994


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 27 جوان 2023 | 9 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
34°
 Babnet34° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2334°-2433°-2536°-2531°-24
  • Avoirs en devises
    22980,5

  • (26 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juin)   242,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*