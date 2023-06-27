سيدي بوزيد: تراجع اسعار الأضاحي قبل عيد الاضحى بيومين

سجلت أسعار الأضاحي بولاية سيدي بوزيد تراجعا ملحوظا من 100 الى 200 دينار بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب، وذلك حسب تصريحات متطابقة لعدد من التجار والمنتصبين بالأسواق لصحفي "وات".



وتتراوح حاليا أسعار الأضاحي بين 500 و900 دينار مع وجود عدد قليل من الرؤوس التي يتجاوز سعرها الألف دينار بعد ان كان سعر متوسط الأضحية يتراوح خلال الأسبوع الماضي بين 600 و1200 دينار، وقد ارجع احد التجار هذا التراجع بطبيعة الولاية الريفية التي يقوم الأهالي فيها بشراء الأضاحي بصفة مبكرة مع اعتمادهم على مخزون ذاتي، حيث يتراوح عدد الرؤوس المخصصة للعيد داخل العائلات سنويا بين 40 و50 ألف رأس، وقال انه ينتظر ان تشهد الأسعار خلال الساعات القادمة مزيدا من الانخفاض نتيجة نقص الطلب.





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يشار الى ان عدد رؤوس الاضاحي من الخرفان بولاية سيدي بوزيد سجلت تراجعا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت حوالي 145 ألف راس (مقابل 278 ألف السنة الماضية و280 ألف رأس سنة 2020 و347 ألف رأس سنة 2018 ) منها حوالي 40 ألف رأس مخصصة للاستهلاك المحلي والباقي معد للبيع ببقية الولايات حيث تحتل معتمدية سيدي بوزيد الشرقية المرتبة الأولى في تربية العلوش ب32 ألف رأس اي حوالي ثلث الإنتاج، تليها معتمدية جلمة ب 30 ألف رأس، ثم سيدي بوزيد الغربية، وذلك حسب ما أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد حمدوني في تصريح لصحفي "وات".



وكان حمدوني قد أكد ان الحالة الصحية لقطيع الأغنام "مستقرة"، حيث لم يقع ملاحظة أية علامات غير عادية، حيث يتم تنفيذ البرنامج الخاص بالمراقبة الصحية الدورية بالأسواق الأسبوعية وورشات التسمين المنتشرة بمختلف معتمديات الولاية بالإضافة الى برمجة حصص استمرار طيلة أيام عيد الأضحى بالتنسيق مع البياطرة بمختلف الجهات وأيام تحسيسية يشارك فيها كل المتدخلين في القطاع.



يذكر انه يوجد بسيدي بوزيد أكثر من 342 ألف أنثى أغنام منتجة وحوالي 27 ألف بقرة منتجة و50 ألف أنثى ماعز منتجة مما يساهم ب 9 فاصل 6 بالمائة من الإنتاج الوطني وذلك حسب احصائيات سنة 2018.