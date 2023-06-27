الالعاب الافريقية الشاطئية ـ تونس في المرتبة الاولى ب11 ميدالية منها 8 ذهبية

تتصدر تونس طليعة جدول الميداليات في اعقاب منافسات اليوم الرابع من النسخة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل بالمنتجع السياحي بالحمامات الى غاية 30 جوان الجاري برصيد 11 ميدالية منها 8 ذهبية.
وياتي المغرب في المرتبة الثانية برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان فيما تحتل الجزائر المركز الثالث ب8 ميداليات منها ذهبيتان ايضا.
وفي ما يلي توزيع الميداليات
وياتي المغرب في المرتبة الثانية برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان فيما تحتل الجزائر المركز الثالث ب8 ميداليات منها ذهبيتان ايضا.
وفي ما يلي توزيع الميداليات
البلد ذهبية فضية برونزية
تونس 8 1 2
المغرب 2 6 1
الجزائر 2 2 4
نيجيريا 1 2 1
الكاميرون 1 0 0
جنوب افريقيا 0 1 5
كينيا 0 1 0
مدغشقر 0 1 0
ليبيا 0 0 1
مالي 0 0 1
ناميبيا 0 0 1
السينغال 0 0 1
غانا 0 0 1
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