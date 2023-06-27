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الالعاب الافريقية الشاطئية ـ تونس في المرتبة الاولى ب11 ميدالية منها 8 ذهبية

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 11:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تتصدر تونس طليعة جدول الميداليات في اعقاب منافسات اليوم الرابع من النسخة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل بالمنتجع السياحي بالحمامات الى غاية 30 جوان الجاري برصيد 11 ميدالية منها 8 ذهبية.
وياتي المغرب في المرتبة الثانية برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان فيما تحتل الجزائر المركز الثالث ب8 ميداليات منها ذهبيتان ايضا.

وفي ما يلي توزيع الميداليات
...

البلد ذهبية فضية برونزية
تونس 8 1 2
المغرب 2 6 1
الجزائر 2 2 4
نيجيريا 1 2 1
الكاميرون 1 0 0
جنوب افريقيا 0 1 5
كينيا 0 1 0
مدغشقر 0 1 0
ليبيا 0 0 1
مالي 0 0 1
ناميبيا 0 0 1
السينغال 0 0 1
غانا 0 0 1


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