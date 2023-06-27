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الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) - " اديسو غيرما طولا" (اثيوبيا ) في صنف الرجال وسامية حسن نور ( جيبوتي) في صنف السيدات يفوزان بسباق الماراطون الشاطئي

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 11:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
فاز العداء " اديسو غيرما طولا" من اثيوبيا بالمرتبة الاولى لسباق المارطون الشاطئي ضمن النسخة الثانية لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تستضيفها مدينة الحمامات حتى يوم 30 جوان الجاري مسجلا توقيتا
28.52 . وعادت المرتبة الثانية الى تبولو رامكونغا من "ليزوتو " بتوقيت. وتحصل مومان بوه قله من دجيبوتي على المرتبة الثالثة بتوقيت 29.59
وشارك في هذا السباق اكثر من 70 عداء من بينهم عدد من الرياضيين من "كبار السن".

...

اما في صنف السيدات فقد فازت العداءى سامية حسن نور من دجيبوتي اليوم بالمرتبة الاولى في سباق الماراطون الشاطئي 10 كلم (ماراطون الرمال) بتوقيت 32.08 في اطار الالعاب الشاطئية الحمامات 2023.
وعادت المرتبة الثانية لموكولوبوتي باليندا ماكاتيزي من 'لزوتو' بتوقيت 35.15 .وتحصلت على المرتبة الثالثة سعاد اية سالم من الجزائر بتوقيت 33.26.
ويذكر ان الفنيين والمراقبين لسباق لماراطون يعلنون لاحقا اليوم النتائج النهائية بعد التثبت في مجرى المنافسة طوال مسار الماراطون ويعتبرون ان المصرح به "وقتيا".
وجاءت النتائج لتؤكد سيطرة عدائي اثيوبيا وجيبوتي على سباقات المارطون وسباقات العدو على مسافات طويلة.


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