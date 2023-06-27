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سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية محور لقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 06:34 قراءة: 0 د, 47 ث
      
مثل سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الإثنين بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

ودعا قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة تحمل كل من يتولى مسؤولية داخل الدولة واجبه المقدس تجاه الوطن والشعب مضيفا أن عددا غير قليل يعمل إما متوجّسا من اتخاذ أي قرار وإما أنه يسعى إلى تعطيل تنفيذ أي قرار.

...

وأكّد أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه خاصة وأن المشاريع موجودة وأموالها مرصودة مشددا على أن كل مسؤول في الإدارة إما أن يخدم المرفق العمومي الذي هو مؤتمن عليه وإما أن يترك المسؤولية لمن يشعر بها تجاه الوطن والشعب.

وحث رئيس الجمهورية التونسيات والتونسيين إلى العمل وخلق الثروة وإلى التعويل على الذات قائلا إن "إمكانياتنا كبيرة وإرادتنا أكبر في رفع كل التحديات، وبسواعدنا وبثرواتنا البشرية يمكن أن نبني مستقبلا دون أن يمنّ علينا أحد من الخارج ما لا يرتضيه شعبنا ويرتهن إرادتنا واستقلالنا".


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