تونس/إيطاليا: اختتام مشروع " نيمو قنطرة" لتحسين أنماط الإنتاج والإستهلاك في المناطق الساحلية

اختتم، الإثنين، بتونس، مشروع التعاون الايطالي "تحقيق الاستقرار والنمو الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الساحلية التونسية "نيمو قنطرة"، الذّي يهدف إلى تحسين وتنويع أنماط الإنتاج والاستهلاك لأجل تحقيق نمو اقتصادي إيجابي و مستديم بالمناطق الساحلية التونسية.



وتمّ تنفيذ المشروع، المموّل من قبل وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي باستثمارات ناهزت 5 ملايين أورو (حوالي 16 مليون دينار تونسي)، على مدى ثلاث سنوات في ولايتي قابس ومدنين، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.





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وسمح المشروع بتعزيز المنظمات، التّي تهم العاملين في قطاع الصيد البحري وخلق مجموعات للتصرّف المستديم في الموارد الطبيعية والارتقاء بتنافسية القطاع.



وتضمن المشروع، بناء خمسة مراسي تؤمن الآن، قرب مرافق التفريغ والتحميل والتي تعتبر أساسية ليس فقط لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين والحرفيين وتحسين ظروف عملهم، ولكن، أيضا، من أجل تثمين المنتوج السمكي على مستوى الجودة والنظافة.

وتمّ كذلك، إعادة بناء سوق حومة السوق للأسماك لتسهيل نفاذ الصيادين والحرفاء، كما تم تركيب حنفيات ذكية لتوفير المياه. وأرسيت محطّات التزوّد بالماء في 3 موانئ أخرى في جزيرة جربة من أجل تجنب إهدار المياه والطاقة أثناء العمليات الروتينية للصيادين.



يذكر أن مشروع نيمو قنطرة قدم أكثر من 800 قرض صغير، خاصة للشباب والنساء ، بهدف إحداث أو تعزيز المشاريع الصغرى في قطاعات الصناعات التقليدية والتجارة والفلاحة وصيد الأسما ك.



كما نيمو قنطرة، أيضا، 40 مشروعا رياديا للنساء من جامعات المحار والصيادين و4 شركات ناشئة لشباب متخرجين من مدرسة الصيد. وتم دعم أكثر من 500 شخص بشكل فردي في اطار خطة عمل للتمويل، لبعث المشاريع.