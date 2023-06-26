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تنصيب أمير اللواء الأمجد الحمّامي متفقّدا عاما للقوّات المسلّحة

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تولّى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، مساء اليوم الإثنين، خلال موكب انتظم بمقر الوزارة ، تنصيب أمير اللواء الأمجد الحمامي متفقّدا عاما للقوّات المسلّحة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

وذكرت وزارة الدفاع، في بلاغ لها اليوم، أن ممّيش أشاد خلال هذا الموكب، الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة من مدنيين وعسكريين، بالدور الرقابي الفعّال الذي تضطلع به التفقدية العامة للقوات المسلّحة منذ انبعاثها في تدعيم قدرات الجيش الوطني وضمان جاهزيته.

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ونوه وزير الدفاع بالمجهودات التي تبذلها التفقدية في سبيل تطوير آليات عمل المؤسسة العسكرية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.


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