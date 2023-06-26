Babnet

الاتحاد المنستيري يفوز على الاولمبي الباجي 3-1 ويرتقي الى المركز الثاني مؤقتا

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 19:13 قراءة: 0 د, 43 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على مضيفه الاولمبي الباجي 3-1 اليوم الاثنين بملعب 15 اكتوبر ببنزرت في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل هيكل الشيخاوي (45 و74) ويوسف اومارو (55) اهداف الاتحاد المنستيري وكلودي كيلانغلانغا (65) هدف الاولمبي الباجي.

...

وارتقى نادي عاصمة الرباط بفضل هذا الفوز الى المركز الثاني برصيد 25 نقطة فيما تجمد رصيد الاولمبي الباجي عند 16 نقطة في المركز السادس.

وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الثلاثاء حسب البرنامج التالي:
في رادس -س 16 و30
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
في صفاقس - س 16 و30
النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين
في بنقردان - س 16 و30
اتحاد بنقردان - النجم الساحلي
الترتيب
النجم الساحلي 30 12
الاتحاد المنستيري 25 13
الترجي الرياضي 24 12
النادي الافريقي 23 12
اتحاد بنقردان 20 12
الاولمبي الباجي 16 13
النادي الصفاقسي 14 12
اتحاد تطاوين 4 12



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268968


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 26 جوان 2023 | 8 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
29°
 Babnet32° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2233°-2334°-2333°-2536°-25
  • Avoirs en devises
    22980,5

  • (26 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juin)   242,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*