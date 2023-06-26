الاتحاد المنستيري يفوز على الاولمبي الباجي 3-1 ويرتقي الى المركز الثاني مؤقتا

فاز الاتحاد المنستيري على مضيفه الاولمبي الباجي 3-1 اليوم الاثنين بملعب 15 اكتوبر ببنزرت في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وسجل هيكل الشيخاوي (45 و74) ويوسف اومارو (55) اهداف الاتحاد المنستيري وكلودي كيلانغلانغا (65) هدف الاولمبي الباجي.





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وارتقى نادي عاصمة الرباط بفضل هذا الفوز الى المركز الثاني برصيد 25 نقطة فيما تجمد رصيد الاولمبي الباجي عند 16 نقطة في المركز السادس.



وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الثلاثاء حسب البرنامج التالي:

في رادس -س 16 و30

الترجي الرياضي - النادي الافريقي

في صفاقس - س 16 و30

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين

في بنقردان - س 16 و30

اتحاد بنقردان - النجم الساحلي

الترتيب

النجم الساحلي 30 12

الاتحاد المنستيري 25 13

الترجي الرياضي 24 12

النادي الافريقي 23 12

اتحاد بنقردان 20 12

الاولمبي الباجي 16 13

النادي الصفاقسي 14 12

اتحاد تطاوين 4 12



