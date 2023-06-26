وزير الدفاع يشرف على موكب تقليد الرتب وتوسيم عسكريين في الذكرى67 لانبعاث الجيش الوطني

انتظم اليوم الاثنين، بالقاعدة الجوية بالعوينة، موكب تقليد الرتب وتوسيم ثلّة من أبناء المؤسسة العسكرية بالوسام العسكري، وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، وذلك باشراف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش.



ونوه الوزير، في كلمة القاها خلال هذا الموكب، بالمجهودات الجبّارة التي يبذلها العسكريون في مختلف مواقعهم، معربا عن تقديره العميق لمستوى انضباطهم وتفانيهم في العمل، من أجل الحفاظ على مناعة البلاد وحمايتها من كل أشكال المخاطر والتهديدات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.





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ودعا جميع العسكريين، إلى مواصلة البذل والعطاء والعمل بنفس العزيمة والإصرار، في إطار القيام بالواجب الوطني المقدّس في كنف الجدّية والحياد التام، حاثّا إيّاهم على ضرورة البقاء في حالة جاهزية ويقظة تامة لحماية الحدود البرّية والبحرية والمجال الجوي للبلاد.



وثمّن حرفية الوحدات العسكريّة المشاركة حاليّا في مهمّة حفظ السلام والأمن في كل من جمهوريتي مالي وإفريقيا الوسطى، والتي أثبتت المكانة المتميّزة للعسكري التونسي في المهام الأممية.



كما ترحّم الوزير، على أرواح شهداء المؤسّسة العسكريّة وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، متقدما بتهانيه للعسكريين الذين شملتهم الترقية والوسام العسكري.



وقد حضر الموكب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة.



يشار الى ان موكبا انتظم أول أمس السبت بقصر قرطاج، تحت اشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيّد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، توجه خلاله بالامر اليومي الى القوات المسلحة.