تنظيم المنتدى الوطني لأُسس الانتقال الإيكولوجي بحضور عدد من أعضاء الحكومة

انتظم، اليوم الاثنين بمركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة، المنتدى الوطني لأُسس الانتقال الإيكولوجي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن الوزارت والمؤسسات العمومية والسفارات والمانحين الدوليين وثلة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني والمنظّمات الوطنيّة وتحت اشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.



ويندرج المنتدى الوطني لأُسس الانتقال الإيكولوجي في إطار جهود الحكومة التونسية للتأقلم مع التغيرات المناخية وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية والثروات الايكولوجية البرية والبحرية، حسب بلاغ لوزارة التربية.





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وأضافت الوزارة في بلاغها أن ذلك يتم مع الوعي بضرورة العمل على تغيير السلوكيات وإنشاء منوال اقتصادي واجتماعي يُحافظ على البيئة ويتلاءم والتحولات الإيكولوجية، وفق استراتيجية وطنية للانتقال الايكولوجي قابلة للتحقق على أرض الواقع مستشرفة لمقاربات تضمن الرفاه لمستقبل يتلاءم مع المنظومة البيئية ويتأقلم مع التغيرات المناخية.



وحضر التظاهرة وزير التربية، محمد علي البوغديري، وزيرة البيئة ،ليلى الشيخاوي، ووزيرة التّجارة وتنمية الصادرات ،كلثوم بن رجب، ووزير الاقتصاد والتخطيط ،سمير سعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ،منصف بوكثير، ووزير الشباب والرياضة ،كمال دقيش.



وقد تمّ في سياق هذا اللقاء البيئي تبادل الآراء حول آليات توظيف الانتقال الايكولوجي لتطوير منوال التنمية تحقيقا لعيش مشترك قائم على تحقيق الإدماج والانصاف الاجتماعي.







