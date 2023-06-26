وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لتامين التنقل بمناسبة عيد الاضحى

وضعت وزارة النقل في اطار تأمين تنقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى ، برنامجا استثنائيا انطلق تنفيذه السبت المنقضي ليتواصل حتى الإثنين 3 جويلية 2023، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.



وافادت وزارة النقل في بلاغ نشرته، الاثنين، انه تم على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.

وستتولى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل، في هذا الصدد تأمين 6200 سفرة منتظمة و1900سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة 31 بالمائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.



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وأعدّت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، بدورها، برنامجًا يعتمد من ناحية، على تدعيم تركيبة القطارات بـ 182 عربة إضافيّة علاوة على 445 عربة مستغلة اعتياديا، ومن ناحية اخرى، على برمجة 22 سفرة إضافية، علاوة على 167 سفرة منتظمة، بما يؤمن زهاء 49 ألف مقعد، أي بزيادة 42 بالمائة.

وأفاد المصدر ذاته، في ما يهم النقل غير المنتظم للأشخاص، انه وقع الترخيص لسيارات الأجرة " لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التّقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 26 جوان 2023 إلى يوم الإثنين 3 جويلية 2023.

وسعت الوزارة في سياق تامين المتابعة والتنظيم، الى تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارت الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية.

كما تمّ إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها، حسب الوزارة.





