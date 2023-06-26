وزيرة المرأة تكرّم سيّدتين الأكبر سنّا من بين الناجحات في الدورة الرئيسية من مناظرة الباكالوريا لسنة 2023

تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الاثنين، تكريم السيّدتين دنيا زرّوق وهدى محمد وهما تونسيّتين الأكبر سنّا من بين الناجحات في الدورة الرئيسيّة من مناظرة الباكالوريا لسنة 2023.



وبحسب بلاغ لوزارة المرأة ، فان دنيا زروق، وهي متزوّجة وأمّ لأربعة أبناء 3 منهم من خريجي التعليم العالي وأصيلة ولاية أريانة، وفّقت في اجتياز مناظرة الباكالوريا بنجاح منذ المحاولة الأولى عن سنّ 53 سنة في شعبة الآداب بعد انقطاع عن الدراسة لمدة 32 سنة.





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أمّا الآنسة هدى محمد، وهي أصيلة ولاية سوسة، فيبلغ عمرها 43 سنة وانقطعت عن التعليم خلال المرحلة الثانوية قبل أن تعود منذ 4 سنوات إلى مقاعد الدراسة وتجتاز هذه السنة ولأول مرة الدورة الرئيسية للباكالوريا بنجاح في شعبة الآداب.



وتحادثت آمال بلحاج موسى مع المكرّمتين عن اختياراتهما بالنسبة للتوجيه الجامعي وطموحهما في استكمال الدراسة في بقية مراحل التعليم العالي، مكبرة قوّة إرادتهما وتعلّقهما بقيم المثابرة والنجاح والتميّز.



وأكّدت الوزيرة أنّها حرصت على استقبال المتوجّتين وتكريمهنّ لأنّ قصص نجاحهنّ ملهمة لغيرهنّ من الفتيات والنساء التونسيّات وتؤكد أنّ فرص ارتقاء المرأة التونسيّة في مسارات العلم والمعرفة لا يحدّها السنّ ولا يعوقها التقدّم في العمر أو الفشل في النجاح منذ المحاولة الأولى.