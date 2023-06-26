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منوبة: خسائر ماديّة بسيطة إثر حريق نشب بإحدى قاعات قسم الإنعاش بمعهد القصاب (الحماية المدنية)

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 12:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، حسان الاينبولي، أن الاضرار الناجمة عن حريق اندلع، في حدود الساعة الخامسة من صبيحة اليوم الاثنين، بإحدى قاعات المرضى بقسم الانعاش بمستشفى القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة، كانت بسيطة ولم تأت إلا على مكيّف وحاشية، ولم تُسجّل أية إصابات في صفوف المرضى أوالإطار الطبّي وشبه الطبّي بالقسم.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه على اثر إعلام وحدات الحماية المدنية بنشوب الحريق، تم التدخل الفوري بإطفاء النيران التي اندلعت إثر تماس كهربائي بجهاز المكيّف والتهمت حاشية قريبة منه، موضحا أنّ أعوان المعهد هرعوا إلى القاعة المذكورة إثر تفطّنهم إلى الدخان ونجحوا في منع تسرب النيران في الوقت المناسب، كما أخرجوا 3 مريضات مقيمات في القاعة، مما حال دون حصول أية إصابات.
يشار إلى أنّه وعلى اثر الحادثة، أجّلت النقابة الأساسية بمعهد القصاب وقفتها الاحتجاجية اليومية، علما أنّها نفّذت إضرابا الخميس المنقضي.


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