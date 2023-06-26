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المسرحية التونسية "شوق" تفوز بذهبية مهرجان المسرح الحر الدولي بالأردن

المخرج التونسي حاتم دربال يتسلم الجائزة
Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 14:56 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فازت المسرحية التونسية "شوق" للمخرج حاتم دربال بذهبية مهرجان المسرح الحر الدولي بالأردن لأفضل عمل مسرحي متكامل.

وفاز حاتم دربال أيضاَ بجائزة ذهبية المخرج الراحل حسين نافع لأفضل إخراج مسرحي، خلال حفل توزيع جوائز المهرجان الذي أقيم مساء أمس الأحد، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان.

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ومسرحية "شوق" من إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية ببن عروس ومسرح الحمراء. وأداء أمال الفرجي ونادرة التومي ومريم بن حسين وعبد المنعم شويات وحمادي البجاوي.

وتتمحور أحداث المسرحية حول "شوق وحنين الإبن الأكبر للقاء عائلته بعد غياب طويل ليخبرهم بمرضه وقرب موعد وفاته. فيجتمع الأخ والأم والأخت وزوجة الأخ لاستقباله والاحتفال بعودته، لكن سرعان ما تطفو الخلافات القديمة على سطح الذاكرة، لوم وعتاب وحنين واشتياق وصراع يكشف هشاشة الشخصيات وعمق ألمها وعزلتها طيلة السنوات الماضية".


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