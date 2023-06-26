بمناسبة الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني..وزير الدفاع الوطني يشرف على موكب عسكري لرفع العلم





وقد حضر هذا الموكب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلّة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين إلى جانب ممثّلين عن السلطات المدنية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني .

أخبار ذات صلة: رئيس الجمهورية يشرف على موكب بمناسبة الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني ...

بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الاثنين بساحة القصبة بتونس العاصمة على موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني رمز سيادة البلاد واستقلالها.وقد حضر هذا الموكب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلّة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين إلى جانب ممثّلين عن السلطات المدنية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني .

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يشار الى ان موكبا ،انتظم صباح السبت المنقضي بقصر قرطاج، تحت اشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد ، توجه اثناءه بالامر اليومي الى القوات المسلحة