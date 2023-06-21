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بن عروس: تدعيم مستشفى الاصابات والحروق البليغة بآلة جديدة للتصوير الطبي الرقمي تعمل بنظام التحكم عن بعد

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 18:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعزّز قسم التصوير الطبي والأشعة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس خلال اليومين الماضيين بآلة جديدة للتصوير الطبي الرقمي تعمل بنظام التحكم عن بعد.
ويأتي تركيز هذه الآلة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمركز، في إطار برنامج تجديد المعدات والتجهيزات بهذه المؤسسة الاستشفائية، وتحسين جودة الخدمات للمرضى، وقد تم في هذا الصدد تجديد آلة الكشف بالمفراس خلال شهر فيفري المنقضي، وتأهيل واعادة تجهيز القاعة الثانية للإنعاش والإسعافات الاولية بقسم الاستعجالي خلال شهر ماي المنقضي، وذلك لمزيد تحسين خدمات التكفل بالمرضى.
ويستقطب المركز يوميا مئات الحالات سواء بقسم الاستعجالي او بمختلف الاقسام المختصة في علاج الكسور ومختلف الإصابات والانعاش الطبي، فضلا عن الحالات المستعجلة والموجهة اليه من مختلف ولايات الجمهورية.


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