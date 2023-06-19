Babnet

رئيسة الحكومة تستقبل وزيرة البيئة

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 19:29 قراءة: 0 د, 14 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.
وتناول اللقاء مخرجات شهر البيئة، والاستعدادات الجارية لعقد مجالس البيئة، بالإضافة إلى مدى تقدم الاستعدادات للمشاركة في قمة المناخ 28 التي ستحتضنها دولة الإمارات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ،



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268594


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet34° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2337°-2438°-2538°-2736°-27
  • Avoirs en devises
    22605,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,37376 DT        1$ =3,08510 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   1186,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*