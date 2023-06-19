رئيسة الحكومة تستقبل وزيرة البيئة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.

وتناول اللقاء مخرجات شهر البيئة، والاستعدادات الجارية لعقد مجالس البيئة، بالإضافة إلى مدى تقدم الاستعدادات للمشاركة في قمة المناخ 28 التي ستحتضنها دولة الإمارات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ،



