توزر: استرجاع عقار دولي يمسح 20 هك شمال مدينة توزر

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك والشؤون العقارية بتوزر نهاية الأسبوع الماضي عقارا دوليا شمال مدينة توزر يمسح اجمالا 20 هك ،وذلك تنفيذا لخمس قرارات اخلاء صادرة عن والي الجهة حسب ما أفاد به /وات/ المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، التهامي جفال.



والعقار المذكور هو عبارة عن مجموعة قطع أرض متجاورة كائنة بالقرب من الحي الأولمبي وقريبة من مطار توزر نفطة الدولي غير مسجلة وخارج إطار مثال التهيئة العمرانية وقع الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية عن طريق ستة أشخاص.





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وقد تم وفق المصدر ذاته إزالة جميع مظاهر الحوز غير القانوني المتمثلة في أعمدة اسمنتية وبعض البناءات في طور الإنجاز وتسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور إلى حين إعادة توظيفه في الدّورة الاقتصادية.