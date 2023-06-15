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بنزرت: انحراف قطار مخصّص لنقل الحبوب المستوردة عن مساره على مستوى مدخل مدينة ماطر دون تسجيل أضرار بشرية

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 16:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انحرف قطار بضائع محمّل بكميات من القمح الصلب المستوردة من روسيا، اليوم الخميس، على مستوى مدخل مدينة ماطر من ولاية بنزرت، دون أن يسفر عن أيّ أضرار بشرية، وفق ما أكّده مصدر محلي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أنّه تم تسجيل أضرار ماديّة في 8 عربات انحرفت عن السكة من مجموع 21 عربة مجرورة بذات القطار الّذي انطلق من ميناء بنزرت التجاري محمّلا بحوالي 1400 طن من القمح الصلب المستورد من روسيا في اتجاه ولاية باجة .

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وأضاف أن السلطات الجهوية والمحلية ببنزرت تولت تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة واجلاء 13 عربة بذات القطار لمواصلة السير بصفة عادية في اتجاه نقطة الوصول المبرمجة بولاية باجة، فيما أمّنت مصالح الحرس الوطني وبقية العربات الثماني وكامل حمولتها، وذلك بالتوازي مع إعادة بقية العربات على السكة بعد إتمام أعمال الصيانة والتعهد.


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