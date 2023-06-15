بن عروس : مجموعة "بولينا القابضة" تقدم بياناتها المالية لسنة 2022 وتستعرض آفاقها الاستثمارية

قدمت مجموعة " بولينا القابضة " يوم الأربعاء بمقرها الاجتماعي بالزهراء / الضاحية الجنوبية للعاصمة / خلال نقطة اعلامية تزامنت مع انعقاد الجلسة السنوية للإفصاح المالي والجلسة العامة العادية، بياناتها المالية للسنة الماضية وخطتها الاستثمارية الى حدود سنة 2025.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة خالد بوريشة أن حجم العائدات المالية للمجموعة بلغ سنة 2022 مايعادل 3164 مليون دينار مسجلة نسبة زيادة بنحو 9,8 بالمائة مقارنة بحجم العائدات المسجلة لسنة 2021 وتتوزع هذه العائدات بين 85 بالمائة عائدات متأتية من انشطة المجموعة على المستوى الوطني و15 من من العائدات المالية المتأتية من التصدير.





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وتعود اعلى نسبة من العائدات المالية المتأتية من التصدير لقطاع الصناعات الغذائية بنحو 37 بالمائة يليها قطاع الصناعات التحويلية للحديد والصلب بنحو 36 بالمائة من اجمالي هذه العائدات لتتوزع باقي العائدات بنسب متفاوتة بين قطاعات منتوجات الدواجن ومواد البناء والتعليب والتجارة والخدمات.



وتطمح المؤسسة رغم التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية والارتفاع المشط في أسعار المواد الأولية التي تتزود بها المجموعة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وانخفاض الانتاج العالمي من الحبوب وزيادة الطلب عليه الى تعزيز استثمارتها من خلال خطة استثمارية تتواصل الى حدود 2025.



ويوضح المخطط المديري للاستثمارات الذي عرضته المجموعة اليوم تخصيص اكثر من الف مليون دينار للاستثمارات خلال الفترة 2023 – 2025 بمعدل سنوي للاستثمار في حدود 346 مليون دينار وسيوجه بالخصوص للوحدات الإنتاجية الجديدة في تصنيع مواد البناء والتحويل المعدني ومراكز تجميع النفايات هذا فضلا عن الاقتناءات الجديدة للوحدات الآلية لمختلف خطوط الإنتاج بالمجموعة.



واكدت المجموعة خلال هذه الندوة مواصلة انخراطها في المسؤولية المجتمعية من خلال مواصلة الاهتمام بالجانب البيئي وتعزيز مبادرتها التي اطلقتها سنة 2021 لانتاج الطاقة وطموحها لزيادة طاقتها الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصل الى 50 ميغاواط بحلول سنة 2030.



يذكر ان مجموعة "بولينا القابضة " تعد من اكبر المجموعات الاقتصادية على المستوى الوطني وتستثمر في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية ومنتوجات الدواجن وتحويل المعادن ومواد البناء وفي قطاع البعث العقاري والسياحة والترفيه وغيرها.