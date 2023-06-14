منوبة: قريبا انطلاق اشغال بناء مركب اجتماعي تربوي متعدد الاختصاصات بدوار هيشر

تنطلق قريبا بمعتمدية دوار هيشر، اشغال بناء مركب اجتماعي تربوي متعدد الاختصاصات بقيمة تناهز ال01 مليون دينار، سترصدها جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي، ليكون المشروع الأول من نوعه بالمنطقة الذي سيقدم خدمات بيداغوجية وتربوية وترفيهية وشبابية، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي للجامعة حبيب التكالي صحفية "وات".



وأضاف التكالي ان المشروع يأتي عقب مصادقة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي في دورته الأولى للسنة الحالية، بالإجماع، على تخصيص مقر دار الجمعيات بدوار هيشر والمنتزه البيئي المحيط بها لفائدة الجامعة لاستغلاله بتهيئته وتحسين مكوناته بنا قيمته 500 ألف دينار.





...



وسيضم المشروع الذي ستنطلق الاشغال به فور اخلاء 03 مكاتب جمعيات ناشطة به، روضة أطفال مخصصة لأبناء العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، بطاقة استيعاب ب 120 طفلا وطفلة، مع تهيئة ملاعب رياضية متنوعة الاختصاصات، ونوادي وفضاءات ترفيهية.



ويعود تركيز دار الجمعيات بالمنطقة، الى أكثر من 23 سنة، وقد خصصت لإيواء الجمعيات ودعم النشاط الجمعياتي، وسط تساؤل حول مصيرها وحول الاستعدادات بشان توفير فضاء جديد لها، كما يعد المنتزه المركزة عليه، الوحيد بحي النسيم بالمنطقة، والاكبر مساحة والاقدم، وهو على ملك المجلس الجهوي بولاية منوبة، وقد ظل مهملا ومكان محل مطالب لاستغلاله واستعادة نضارته واشعاعه باعتباره مكسبا بيئيا وترفيهيا.



يشار الى ان جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي، قد أعلنت في فيفري المنقضي عن الاعداد لبناء مشروع روضة بلدية بحي خالد بن الوليد بنفس المعتمدية، تعهدت البلدية بتوفير قطعة ارض تبين عدم تسوية وضعها العقاري، وتم العدول عنها نهائيا مع برمجة مشروع المركب التربوي الجديد، وفق تأكيد المتصرف الجهوي للجامعة ل"وات".