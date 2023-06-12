أريانة بلدية سكرة تعلن عن طلبي عروض لتعبيد وتهيئة وترصيف عدد من شوارع وأنهج المنطقة البلدية

أصدرت بلدية سكرة على صفحات الجرائد وموقع الصفقات العمومية إعلان طلب عروض يتعلق بأشغال تهيئة الأرصفة ب 07 شوارع موزعة على كامل المنطقة البلدية وهي على التوالي شارع جودة الحياة ابتداءا من نهج النمر ألى حدود جامع سيدي صالح وحديقة مدخل برج الوزير أمام اتصالات تونس ونهج المنتزه أمام مقر قصر البلدية، إضافة إلى الانهج المحاذية لمقر دائرة برج الوزير ونهج الزمخشري والانهج المحاذية للمدرسة الابتدائية النخيلات وحديقة نهج عبد الله بن عمر برج الوزير ومدخل شارع جودة الحياة الى حدود ممر الطرفة.



وحدد آخر أجل لفتح العروض يوم 5 جويلية القادم على أن تنطلق الأشغال في غضون شهرين من تاريخ الإعلان عن المقاولة الفائزة بالصفقة وفق ما أكده مصدر بلدي.





...



كما أصدرت البلدية أيضا إعلان طلب عروض يتعلق باشغال تهيئة وتعبيد الطرقات ب 36 شارعا وعددا من الأزقة بالمنطقة البلدية وتهم أنهج ياقوت الحموي ومقرين وعين يونس وصاحب الطابع والشاعر وتوزر إضافة إلى أنهج أبو القاسم الشابي والقرنفل والأقحوان وشط مامي والقطن والصوف والهيشة وعبد الله إبن مسعود وجزر القمور وسيدي بورويس اضافة إلى أنهج الموصل وجندوبة وتاكلسة وجلمة ودار شعبان و العلا و بني خلاد وعين قصيبة وعددا من الأنهج والازقة المتفرعة عن الأنهج والشوارع المذكورة.



وقد حدد تاريخ فتح العروض ليوم 23 جويلية القادم على أن تنطلق الأشغال في ظرف شهرين من تاريخ الاعلان عن المقاولة التي ستفوز بالعرض.



وتعاني المنطقة البلدية بسكرة من تهرأ للبنية التحتية في عدد من المناطق مثل إصلاحها وتعهدها بالصيانة والاصلاح مطلبا لسكان المنطقة طيلة سنوات